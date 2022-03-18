Якутск, 18 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Около тысячи вагонов с продуктами отправлены в Якутию. Об этом заявил 18 марта на брифинге вице-премьер правительства республики Михаил Никифоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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«Сегодня большинство республиканских поставщиков уже закупили в центральных регионах страны необходимые объёмы продовольственных товаров. Часть продуктов сейчас находится в пути», — пояснил он.

По словам заместителя председателя правительства, в ближайшее время будут отгружены порядка 3 тыс. тонн продуктов — муки, сахара, гречневой крупы, риса, мясных консервов, соли, макарон и других. Вагоны с продуктами прибывают на станции «Беркакит» и «Нижний Бестях». В приоритете — доставка муки.

Запасы продуктов в регионе сформированы на 58−77 дней, частично республика сама обеспечивает себя продовольствием.

Как сообщало ИА REGNUM, запасы продовольствия на три месяца уже созданы в Якутии, но органам государственной власти поручено продолжать работу по их активному пополнению. Глава региона Айсен Николаев поручил создать годовой запас продовольствия в регионе.