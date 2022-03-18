Нальчик, 18 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии до 2025 года намерены создать более 11,5 тыс. школьных мест, построив для этого 18 школ. В настоящее время по части образовательных учреждений уже ведутся конкурсные процедуры, по остальным — принимаются решения, три школы находятся в процессе строительства, сообщил глава министерства образования республики Анзор Езаов, подчеркнув, что «таких объемов введения в эксплуатацию образовательных учреждений наша республика не знала и в советские годы».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

«Сейчас завершаются конкурсные процедуры по строительству семи школ в разных муниципальных образованиях нашей республики. Эти школы должны быть построены и введены в эксплуатации до конца 2023 года. Еще по восьми образовательным учреждениям принято решение, что будут построены в нашей республике до конца 2024 года», — заявил министр.

Он также уточнил, что в 2022 году будут введены в строй три новых школы, строительство которых близко к завершению: в городе Прохладный, в селении Куба и в городе Нарткала,