Москва, , 11:34 — REGNUM Около 80−85% лекарственных препаратов, производимых в РФ, изготавливаются из импортных фармсубстанций, которые уже подорожали на 35−50%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Лекарства

«В 2020—2021 годах доля российских препаратов составляла около 63% в натуральном выражении (5,5 млрд упаковок лекарств, из них 3,5 млрд производства РФ), а 37% приходилось на импорт. В стоимостном выражении пропорция иная: 58% — импорт и 42% — российская продукция, — рассказала она. — Доля государственного сегмента — 36%, но большая часть из него — это ЖНВЛП, препараты для льготных категорий населения. Важно, что из 788 позиций из списка ЖНВЛП 641 производится в России, а для 379 из них налажен полный цикл производства, включая свои фармсубстанции».

Как уточнила Лебединская, до марта 2022 года фармацевтический рынок в России был сбалансирован и дефицита лекарственных препаратов как такового не было.

«Но ситуация изменилась в марте. Только за неделю продажи выросли на 93% в рублях и 53% в упаковках. Это и понятно — когда в новостях звучит информация о том, что прекращается взаимодействие фармкомпаний с Россией, желание купить дополнительную упаковку лекарственного препарата только увеличивается, — сказала Лебединская. — Несколько сложнее ситуация с фармсубстанциями, но в этой области идёт активная работа по поиску новых контактов. Поставки фармсубстанций в Россию в 2021 году осуществлялись из 43 стран. Основные импортеры — Китай и Индия (76,7%), но у них логистические проблемы, остальные 17,3% — импорт из стран ЕС. Но даже при достаточно большой доле российских препаратов около 80−85% из них, по данным RNC Pharma, производится из импортных фармсубстанций, которые уже подорожали на 35−50%».

Как полагает Лебединская, подорожание может продолжиться, если не будут приняты государственные меры регулирования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Росздравнадзор заверил, что отсутствующие в аптеках лекарства скоро поступят в аптечную сеть.

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