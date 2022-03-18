Москва, , 11:33 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение расследовать расстрелы республик Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители. Об этом 18 марта сообщает сайт СК России.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

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«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрелов на Донбассе, в результате которых погибли мирные жители», — говорится в информации, опубликованной на сайте Следственного комитета России.

Уточняется, что речь идёт об атаке со стороны ВСУ Кировского района Донецка, где погибли четыре мирных жителя. Кроме того, ранение получила женщина в Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в ДНР в результате обстрелов были ранены 18 человек.