Москва, 18 марта 2022, 11:52 — REGNUM Украинские неонацисты готовили Крыму кровавую участь, но регион избежал её благодаря мужеству крымчан и оперативной реакции России. Об этом директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил 18 марта на круглом столе по вопросам исторического просвещения.
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Он отметил, что восемь лет назад Крым и Севастополь вернулись в «родную гавань» — в Россию. В феврале 2014 года на Украине произошёл вооруженный переворот, новый откровенно русофобский режим сделал неонацизм частью государственной идеологии.
Протесты в Херсоне, Харькове, Мариуполе и других городах были жестоко подавлены, от рук нацистов погибли защитники Дома профсоюзов в Одессе.
«Тот же кровавый сценарий готовился и в Крыму. И только благодаря мужественной позиции крымчан и жителей Севастополя, оперативной реакции России на полуострове удалось избежать трагедии», — сказал Нарышкин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки заявил, что Россия переживает исторический момент. Сейчас определяются её судьба и место в мире.
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