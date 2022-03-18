Самара, , 11:33 — REGNUM Символ «Z» выстроили юноши и девушки в городе Новокуйбышевске Самарской области. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба администрации этого города.

Флешмоб Дарья Драй © ИА REGNUM

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Сообщается, что в городе прошел флешмоб в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина и российских военных, участвующих в специальной операции на Украине.

Отмечается, что ученики школ №20 и №5, работающая молодёжь, а также волонтеры с квадратами в цвет российского триколора построили букву «Z».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 18 марта в Самаре пройдет митинг-концерт «Русская весна».