Москва, , 11:30 — REGNUM На сегодняшний день в России нет предпосылок к тому, что в России могут возникнуть проблемы с производством и поставкой в страну лекарственных препаратов. Об этом 18 марта в интервью телеканалу «Россия 24» заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Лекарства

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Она подчеркнула, что ряд медикаментов пропал из аптек из-за ажиотажного спроса, однако уже в ближайшее время препараты поступят в аптечные сети.

Самойлова добавила, что производители лекарств в России обеспечены сырьём практически на год. Согласно данным проведённого ведомства мониторинга, за последний месяц в стране «если брать общее количество в упаковках», то всех лекарственных препаратов было введено в гражданский оборот на 20% больше в этом году по сравнению с прошлым годом. При этом фармацевтических субстанций введено в гражданский оборот почти на 80% больше.

«Это говорит о том, что наши производители российские обеспечены субстанциями практически на целый год. То есть мы на сегодняшний день не видим опасений, что будут проблемы с лекарственными препаратами», — констатировала глава Росздравнадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время в России наблюдается стабильная ситуация на рынке лекарств, все производители продолжают работать.

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