Архангельск, , 11:29 — REGNUM В Архангельске жители снесенного в 2001 году дома, до сих пор проживают в маневренном фонде, предоставленном администрацией города, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Жилье

«По результатам проверки прокуратурой города предъявлен иск в защиту прав жильцов, по итогам рассмотрения которого суд удовлетворил исковые требования прокурора и возложил на администрацию города обязанность предоставить указанным лицам благоустроенное жилое помещение взамен ранее занимаемого», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Архангельской области из «авариек» переселили более 1,6 тысяч человек.