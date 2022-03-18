Воронеж, , 11:28 — REGNUM Работу ряда автобусных маршрутов Воронежа планируется скорректировать, сообщили в пресс-службе мэрии по итогам заседания комиссии по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов 17 марта. Как уточняется, основная часть предложений по изменению маршрутов поступила от самих жителей.

Воронежский автобус Анна Кумицкая © ИА REGNUM

В частности, комиссией предварительно ободрены следующие изменения. Предлагается корректировка схемы движения маршрута № 37 «ул. Антонова-Овсеенко — ул. Перхоровича» — перенаправление автобусов по участку улицы 45-й Стрелковой Дивизии. Также планируется продление маршрута № 41 «мкр. Озерки — ул. Владимира Невского» до конечной остановки «ул. Антонова-Овсеенко» и продление маршрута № 47 «ХимОптТорг — ул. Антонова-Овсеенко» — до дома № 43 по улице Землячки. В планах — внесение изменений в схему движения маршрута № 50 «ул. Перхоровича — ул. Лесная Поляна», речь идёт об осуществлении разворота в районе остановки «Яблоневый сад». Также предлагается изменить схему движения маршрута № 61 «мкр. Подклетное — ул. Морозова» — сократить путь следования с прохождением остановки «Центральный рынок». Также предлагается изменить схему движения маршрута № 80 «ул. Перхоровича — Студгородок ВПИ» в районе цирка — с перенаправлением автобусов по улицам Моисеева, Челюскинцев, а также маршрута № 86 «к-т Спартак — мкр. Озерки» — с перенаправлением автобусов по улицам Ростовской и Новосибирской. Маршрут №83 предлагается ликвидировать.

В мэрии уточнили, что по каждому принятому решению после соблюдения всех необходимых технических процедур и их нормативного утверждения будет сообщаться отдельно.