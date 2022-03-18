Воронеж, 18 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Работу ряда автобусных маршрутов Воронежа планируется скорректировать, сообщили в пресс-службе мэрии по итогам заседания комиссии по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов 17 марта. Как уточняется, основная часть предложений по изменению маршрутов поступила от самих жителей.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронежский автобус

В частности, комиссией предварительно ободрены следующие изменения. Предлагается корректировка схемы движения маршрута № 37 «ул. Антонова-Овсеенко — ул. Перхоровича» — перенаправление автобусов по участку улицы 45-й Стрелковой Дивизии. Также планируется продление маршрута № 41 «мкр. Озерки — ул. Владимира Невского» до конечной остановки «ул. Антонова-Овсеенко» и продление маршрута № 47 «ХимОптТорг — ул. Антонова-Овсеенко» — до дома № 43 по улице Землячки. В планах — внесение изменений в схему движения маршрута № 50 «ул. Перхоровича — ул. Лесная Поляна», речь идёт об осуществлении разворота в районе остановки «Яблоневый сад». Также предлагается изменить схему движения маршрута № 61 «мкр. Подклетное — ул. Морозова» — сократить путь следования с прохождением остановки «Центральный рынок». Также предлагается изменить схему движения маршрута № 80 «ул. Перхоровича — Студгородок ВПИ» в районе цирка — с перенаправлением автобусов по улицам Моисеева, Челюскинцев, а также маршрута № 86 «к-т Спартак — мкр. Озерки» — с перенаправлением автобусов по улицам Ростовской и Новосибирской. Маршрут №83 предлагается ликвидировать.

В мэрии уточнили, что по каждому принятому решению после соблюдения всех необходимых технических процедур и их нормативного утверждения будет сообщаться отдельно.