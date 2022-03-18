Москва, , 11:28 — REGNUM В РФ может вырасти спрос на упавшие корпоративные бумаги российских гигантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Фондовый рынок

«Сжатие фондового рынка РФ до внутреннего уровня, безусловно, понизит объективность оценки состояния национальной экономики и отдельных ее участников, — сказала она. — Важно, чтобы это не стало тормозом развития российского хозяйства. В сложившейся ситуации как позитивные можно расценивать процессы дальнейшей интеграции финансовых рынков ЕАЭС, расширения взаимодействия фондовых бирж стран-членов ЕАЭС».

Как полагает экономист, структурно, скорее всего, российский фондовый рынок будет представлен главным образом облигациями, в первую очередь ОФЗ.

«Первоначально может вырасти спрос на упавшие корпоративные бумаги российских гигантов, — сообщила она. — По всей вероятности, станут целесообразны инвестиции в производства неторгуемой продукции, нацеленные на внутренний рынок, которые могут даже выиграть от развития своей деятельности на освободившихся рыночных нишах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что, помимо санкций, на фондовый рынок РФ могут негативно повлиять высокий уровень инфляции и нестабильность мировой экономики.

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