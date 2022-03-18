Эль-Хасака, Сирия, , 11:32 — REGNUM Мирные жители Сирии заблокировали движение колонны армии США, которая пыталась въехать на территории, находящиеся под контролем правительственных сил. Об этом 18 марта сообщает SANA.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, конвой американской бронетехники в составе пяти бронемашин пытался проехать между сёлами Дамхия и Тель-Захаб в провинции Хасака, однако был остановлен на блокпосту сирийской армии. Прибывшие к месту событий мирные жители вынудили военных США покинуть район.

Отмечается, что военные США регулярно пытаются проникнуть вглубь территории, находящейся под контролем сирийской армии, однако местные жители регулярно блокируют их попытки.