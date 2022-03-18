Эль-Хасака, Сирия, 18 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Мирные жители Сирии заблокировали движение колонны армии США, которая пыталась въехать на территории, находящиеся под контролем правительственных сил. Об этом 18 марта сообщает SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным журналистов, конвой американской бронетехники в составе пяти бронемашин пытался проехать между сёлами Дамхия и Тель-Захаб в провинции Хасака, однако был остановлен на блокпосту сирийской армии. Прибывшие к месту событий мирные жители вынудили военных США покинуть район.

Отмечается, что военные США регулярно пытаются проникнуть вглубь территории, находящейся под контролем сирийской армии, однако местные жители регулярно блокируют их попытки.