Донецк, , 11:28 — REGNUM Добровольно сложили оружие 26 украинских военных, сообщили 18 марта в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что некоторым из них потребовалась медицинская помощь.

«26 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни. Пятерым из них была оказана квалифицированная медицинская помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает», — рассказали в милиции.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины открыли огонь по Донецку с применением установок «Град».