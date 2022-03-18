Владикавказ, , 11:25 — REGNUM В Северной Осетии в эти дни широко отмечают очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией. В республике проходят флешмобы, лекции, концерты, фотовыставки, сообщили 18 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Флаги России и Крыма Vahe Martirosyan

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Для школьников в республике организованы тематические уроки и классные часы, в доме культуры села Чикола состоится тематический час «В единстве наша сила», будет организована фотовыставка «Крымская весна — символ единства России», покажут документальный фильм «Крым. Путь на Родину». Студенты подготовили флешмобы и концерты. В Горском аграрном университете артисты и творческие коллективы республики дадут концерт в честь восьмилетия вхождения Крыма в состав России.

Отметят годовщину единения Крыма с Россией и в Моздоке, где на главной площади состоится патриотическая акция, а завершатся мероприятия мотопробегом. Он стартует 19 марта на Манежной площади во Владикавказе.