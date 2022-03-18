Кишинёв, , 11:20 — REGNUM Сотрудники Совета телевидения и радио (СТР) Молдавии нашли три повода оштрафовать русскоязычный телеканал NTV Moldova за публикацию материала о биолабораториях на Украине. Об этом сообщает пресс-служба совета.

Цензура Drive2.ru

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В ведомстве посчитали, что журналисты неверно трактовали признание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что на Украине проводились опасные биологические исследования.

«Нуланд не говорила, что на Украине работают американские биологические лаборатории, как об этом сообщалось в репортаже NTV Moldova. Она только сообщила, что на Украине есть научно-исследовательские центры», — отметили в СТР.

Другим нарушением в совете посчитали то, что на телеканале, рассказывая о биолабораториях, применили слово «полигон». По мнению специалистов, это могло ввести в заблуждение зрителей.

Также цензоры указали на то, что в репортаже были представлены позиции России и Китая, но не было украинской официальной позиции. Довод, что к тому времени, эта позиция не была сформирована, не убедил членов СТР, так как потом на телеканале мнение Киева тоже не показали.

Общая сумма штрафов за эти замечания составила 25 тыс. леев или примерно $1,4 тыс.

Напомним, ранее в Молдавии уже штрафовали русскоязычные каналы за «неверную» трактовку событий на Украине и критику политики Запада. Трансляцию российских новостных и политических программ в республике вовсе запретили сразу после начала спецоперации по денацификации Украины.

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