Донецк, 18 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Более 25 украинских военных добровольно сложили оружие, сообщ ли 18 марта в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

U.S. Army Europe Images ВСУ

«Двадцать шесть военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни. Пятерым из них была оказана квалифицированная медицинская помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает», — говорится в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 националистов, включая пятерых иностранных наёмников, уничтожены в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки.