Орландо, США, 18 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. «Детройт Пистонс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 134:120.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Детройта» Саддик Бей, на счету которого 51 очко. В составе «Орландо» форвард Франц Вагнер набрал 26 очков.

«Детройт» одержал 19-ю победу в 70 матчах и занимает 28-е место в турнирной таблице НБА. «Орландо» потерпел 53-е поражение в 71 игре и идёт на 29-м месте.

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