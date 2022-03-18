Вашингтон, 18 марта 2022, 11:47 — REGNUM Американский режиссёр Стивен Спилберг вместе с женой Кейт Кэпшоу пожертвовал $1 млн для предотвращения гуманитарного кризиса на Украине. Об этом 18 марта сообщает The Hollywood Reporter.

Стивен Спилберг на съемках Индианы Джонса
Стивен Спилберг на съемках Индианы Джонса

Как отмечает СМИ, деньги будут разделены и отправлены в пять благотворительных организаций. Среди них Польский Красный Крест, Всемирная Центральная кухня, Общество помощи еврейским иммигрантам (ХИАС) и другие.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Спилберг и Кэпшоу основали свою некоммерческую организацию Hearthland Foundation. Фонд был создан для поддержки образовательных и развивающих программ для детей, пострадавших от пандемии COVID-19.

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