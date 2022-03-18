Вашингтон, 18 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Американский режиссёр Стивен Спилберг вместе с женой Кейт Кэпшоу пожертвовал $1 млн для предотвращения гуманитарного кризиса на Украине. Об этом 18 марта сообщает The Hollywood Reporter.

Стивен Спилберг на съемках Индианы Джонса

Как отмечает СМИ, деньги будут разделены и отправлены в пять благотворительных организаций. Среди них Польский Красный Крест, Всемирная Центральная кухня, Общество помощи еврейским иммигрантам (ХИАС) и другие.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Спилберг и Кэпшоу основали свою некоммерческую организацию Hearthland Foundation. Фонд был создан для поддержки образовательных и развивающих программ для детей, пострадавших от пандемии COVID-19.