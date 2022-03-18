Донецк, , 11:19 — REGNUM На сегодняшний день группировка войск Донецкой Народной Республики (ДНР) освободила от киевских боевиков 97 населенных пунктов на территории ДНР. Об этом 18 марта сообщает Штаб территориальной обороны республики в своем телеграм-канале.

Флаг ДНР Цуканов М.В

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«По состоянию на 18 марта 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР освободила 97 населенных пунктов, включая Пречистовку и Новомайорское», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время ведутся бои за Мариуполь, Авдеевку, Марьинку и Верхнеторецкое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка Донецкой Народной Республики.