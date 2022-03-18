Москва, 18 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. С начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской Народных Республик свыше 270 тыс. человек были вывезены на территорию России. Об этом 18 марта сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Среди людей, которые прибывают, основная часть — это дети. Дети из семей, социальных учреждений. Им всем требуется наша помощь», — сказала Львова-Белова.

Приводя точные цифры, она отметила, что с февраля 2022 года из ДНР и ЛНР на территорию России был эвакуирован 271 231 человек, в том числе 58 422 ребенка.