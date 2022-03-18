Москва, , 11:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам и участникам Всероссийской и международной акции «Сад памяти», сообщает 18 марта пресс-служба Кремля.

Акция «Сад памяти», Озёрск Организаторы акции «Сад памяти»

В телеграмме российский лидер отметил важность и востребованность проекта, который стартует в Севастополе. Инициатива призвана объединить участников из разных регионов страны вокруг непреходящих патриотических, духовно-нравственных ценностей, добавил он.

«Отрадно, что с каждым годом акция обретает новых сторонников, которые по зову сердца украшают цветущими садами российские города и посёлки», — отметил Путин и пожелал успехов участникам акции.

Он выразил уверенность, что искреннее, глубокое уважение к бессмертному подвигу народа, победившего в Великой Отечественной войне, будет и впредь бережно передаваться из поколения в поколение.

Как сообщало ИА REGNUM, международная акция «Сад памяти» стартовала в Севастополе на мемориальном комплексе «Сапун-гора». Участники этой акции высаживают деревья в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

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