* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 18 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Источники телеканала Afghanistan International сообщили о боестолкновениях между силами Фронта национального сопротивления и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Рустак афганской провинции Тахар. Сообщается, что в ходе столкновений по меньшей мере один боевик талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит, а ещё двое получили ранения. Радикалы направили в этот район дополнительные подразделения.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно источникам, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались арестовать Хабиба, члена Фронта сопротивления, что привело к боестолкновениям.

Фронт национального сопротивления предупредил, что весной операции и восстания против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут активизироваться. Вооружённые столкновения в различных районах страны знаменуют собой начало весенних операций оппозиционных группировок.

Недавно представитель Фронта Себгатулла Ахмади заявил, что бойцами Фронта в провинции Панджшер был убит маулави Иззатулла, один из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).