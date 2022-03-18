Париж, , 11:14 — REGNUM Крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции (EDF) объявила о начале увеличения капитала на сумму более 3,1 млрд евро, из которых 2,7 млрд будут предоставлены государством, чтобы укрепить финансы, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сумма рекапитализации выше, чем было объявлено в феврале, поскольку группа рассчитывала на увеличение капитала в размере 2,5 млрд евро.

Компания сталкивается с проблемами в атомной промышленности и мерами правительства по ограничению роста счетов за электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон совершит визит в город и коммуну По, расположенной на юго-западе страны.