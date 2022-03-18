Париж, 18 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции (EDF) объявила о начале увеличения капитала на сумму более 3,1 млрд евро, из которых 2,7 млрд будут предоставлены государством, чтобы укрепить финансы, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Сумма рекапитализации выше, чем было объявлено в феврале, поскольку группа рассчитывала на увеличение капитала в размере 2,5 млрд евро.

Компания сталкивается с проблемами в атомной промышленности и мерами правительства по ограничению роста счетов за электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон совершит визит в город и коммуну По, расположенной на юго-западе страны.