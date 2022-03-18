Орск, Оренбургская область, , 11:11 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области чиновника привлекли к административной ответственности за неудовлетворительное состояние дорог в зимний период. Об этом сообщает областная прокуратура.

Гололед Илья Бесхлебный

По данным ведомства, на территории Ленинского и Советского районов муниципалитета на проезжей части и тротуарах улиц толщина гололеда достигала 6,5 см. Работа по содержанию улично-дорожной сети в зимний период осуществлялась ненадлежащим образом.

По данному факту было возбуждено административное производство. Должностное лицо Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Орска оштрафовано 20 тыс. рублей.