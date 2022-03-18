Благовещенск, , 12:54 — REGNUM В Благовещенске начала принимать посетителей после капитального ремонта детская поликлиника №3. Там заменили инженерные коммуникации, восстановили системы вентиляции и электроснабжения, провели наружные и внутренние отделочные работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Работы проведены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

На приеме у врача-педиатра в детской поликлинике Admoblkaluga.ru

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«У нас ещё одна детская поликлиника в Благовещенске сегодня введена в эксплуатацию после капитального ремонта. Здесь применены технологии «бережливой поликлиники». Дизайн сделан в едином стандарте. Поликлиника меня устроила. Вижу, что качественно отнеслись подрядчики к работам. Надеюсь, что поликлиника понравится маленьким пациентам», — отметил глава региона Василий Орлов.

Здание поликлиники было построено в 1974 году, ремонт начался — в декабре 2020 года. Обслуживает медучреждение 13,5 тысяч детей.

«Принимают все специалисты и педиатры по шести участкам. Поликлиника доукомплектована всем необходимым оборудованием. Лаборатория и кабинет УЗИ остались по прежнему адресу на Политехнической, 38. Появилась удобная навигация, которая позволяет достаточно быстро найти нужный кабинет, во время ремонта смогли увеличить площадь коридоров — они стали просторнее. Специалисты уже ведут приём», — рассказала главный врач детской городской клинической больницы Ирина Молчанова.

Министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева подчеркнула, что все места для медперсонала поликлиники оснащены компьютерами. Больница получила современное медицинское оборудование и новую мебель.

«В Амурской области созданы региональные программы, в том числе по модернизации первичного звена здравоохранения. Активно ведется работа по капитальному ремонту и строительству лечебных учреждений в области. В текущем году в рамках программы проведен ремонт детской поликлиники № 3 в областном центре. До этого были отремонтированы три городские детские поликлиники. Работа в регионе, в этом направлении продолжается и стоит на контроле Народного фронта», — отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Амурской области Александр Платонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в планах в 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» в Амурской области переоснастить региональный онкодиспансер, закупить оборудование для сердечно-сосудистого центра и сосудистых отделений в Зее, Свободном, Райчихинске и Тынде, развивать систему оказания первичной медпомощи.