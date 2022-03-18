Кабул, , 11:11 — REGNUM Источники в Кабуле сообщают, что местные чиновники избили певца Вахида Панджшири за песню, описывающую афганского полевого командира Ахмад Шаха Масуда, а затем прострелили ему ногу.

Удар Feans

Инцидент произошел 17 марта. Источники газеты «8 Собх» сообщили, что певца задержали военные в афганской столице.

Согласно источникам, Вахид Панджшири в настоящее время госпитализирован, состояние его здоровья оценивается как критическое.

Власти пока никак не прокомментировали инцидент.