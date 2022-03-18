В Кабуле избили певца
Кабул, 18 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Источники в Кабуле сообщают, что местные чиновники избили певца Вахида Панджшири за песню, описывающую афганского полевого командира Ахмад Шаха Масуда, а затем прострелили ему ногу.
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Удар
Инцидент произошел 17 марта. Источники газеты «8 Собх» сообщили, что певца задержали военные в афганской столице.
Согласно источникам, Вахид Панджшири в настоящее время госпитализирован, состояние его здоровья оценивается как критическое.
Власти пока никак не прокомментировали инцидент.