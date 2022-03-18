Ростов-на-Дону, , 11:11 — REGNUM В Россию эвакуировано более 250 тыс. беженцев, эвакуированных из республик Донбасса и с Украины. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По последним данным, число граждан из Донбасса и с Украины, которые пересекли границу в Ростовской области, превысило уже 250 тысяч», — сказал он в эфире телепрограммы «Линия губернатора».

По словам Голубева, в последние дни поток беженцев из Донбасса и с Украины заметно вырос. Всего более 20 регионов России приняли вынужденных переселенцев. В Россию за последние сутки прибыли ещё 13 тысяч беженцев.

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