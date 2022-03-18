Москва, , 11:11 — REGNUM Санкции совета Международной федерации хоккея (IIHF) в отношении российских спортсменов обжаловала Федерация хоккея России (ФХР) в дисциплинарном комитете IIHF. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ФХР.

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«Действия ФХР вызваны убеждением о дискриминационном характере ограничительных мер IIHF по отношению к российским спортсменам», — говорится в заявлении.

Отмечается, что отстранение от международных соревнований на основании национальной принадлежности способствует повышению уровня нетерпимости и может привести к расколу внутри хоккейного сообщества.

Напомним, ранее совет IIHF отозвал у России право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года, а также отстранил российские клубы и сборные от соревнований под эгидой организации.

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