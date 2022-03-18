Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM В последние дни поток беженцев из Донбасса и с Украины заметно вырос. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Видим увеличение потока беженцев. Буквально 16 марта прибыл очередной поезд. Несколько у нас составов в резерве стоит на случай нарастания количества беженцев. В настоящее время мы рассматриваем вопросы не только с размещением людей, но и с их транспортировкой в другие регионы. Всего более 20 регионов приняли беженцев», — сказал глава региона в эфире программы «Линия губернатора».

ИА REGNUM сообщало, что в Россию за последние сутки прибыли ещё 13 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 18 марта.

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