Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Массовая драка в центре Петербурга, в результате которой один из участников получил серьезную травму головы и в тяжелом состоянии находится в больнице, произошла из-за бездомного, за которого заступился пострадавший. Об этом 18 марта рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Момент массовой драки на Думской улице

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 16 марта у дома 1/3 по Думской улице, известной своими питейными заведениями и частыми драками, прохожие увидели лежащего без сознания 33-летнего мужчину. Горожанина госпитализировали в больницу, где врачи зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени. Как выяснилось, его ударили кулаком в челюсть, от чего он упал и сильно ударился головой об асфальт.

Полицейские начали поиски злоумышленника и выяснили, что потерпевший вместе с другом участвовал в массовой драке. По предварительным данным, обе стороны конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступились за одного и того же бездомного, заподозрив оппонентов в ущемлении его прав.

«Спустя два часа, по «горячим» следам сотрудники уголовного розыска совместно с нарядом патрульно-постовой службы полиции задержали и доставили в отдел полиции 22-летнего неработающего жителя Всеволожского района Ленобласти», — отметили в Главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («ричинение тяжкого вреда здоровью»). Молодой житель Всеволожского района, который подозревается в нанесении удара потерпевшему, задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.