Париж, 18 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время вновь переговорить с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщил в официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

«У президента республики будет в ближайшее время возможность вновь переговорить с президентом России», — сказал Атталь в эфире BFMTV.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин провели 12 марта телефонный разговор.

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