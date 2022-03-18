Москва, , 11:06 — REGNUM Переназначением Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ президент России Владимир Путин снял вопрос лояльности себе и государству, считает депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин.

Михаил Делягин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Переназначение набиуллиной — это экономический Хасавюрт, за которым неминуемо следует и политический. Путин снял вопрос о лояльности себе и этому государству с повестки дня», — рассуждает Делягин в телеграм-канале.

По его мнению, реакция общества последует быстро.

«Теперь Майдан или госпепеворот может быть и раньше следующей весны (хотя все же вряд ли)», — допускает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ в связи с истечением срока ее полномочий.

По мнению СРЗП, действия главы ЦБ Набиуллиной и главы Минфина Антона Силуанова привели к тому, что под санкциями оказалась половина государственных резервов России.

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