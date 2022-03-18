Брянск, , 11:10 — REGNUM Возможность замены иностранных подрядчиков прорабатывается в аэропорту Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в Главгосэкспертизе России.

По расписанию. Табло Free-Photos

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

В мае 2020 года ведомство выдало положительное заключение по проекту реконструкции аэровокзального комплекса с залами для внутренних и международных авиалиний, также одобрена сметная документация. Несмотря на сложности с реализацией, вызванные пандемией коронавируса, работы на объекте продолжались. Развитие аэропорта не будет прекращено и в условиях санкций Запада в 2022 году.

По словам директора департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области Виктора Войстроченко, несмотря на санкции развитие воздушной гавани продолжится. Однако могут быть заменены западные подрядчики, поставлявшие в аэропорт электронные компоненты.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо строительства нового аэровокзала, на объекте реконструируют взлётно-посадочную полосу. Проектировщики также учли потенциал развития брянского аэропорта с прогнозом на 30 лет.