Саранск, , 11:04 — REGNUM Праздничные мероприятия в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией пройдут в Саранске: запланированы концерты, интерактивные программы, флешмоб.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным местной прессы, в Саранске 18 марта мероприятия пройдут в центре города, на площади Тысячелетия, а также в спортивном комплексе «Саранск Арена». Запланировано выступление творческих коллективов, в том числе студенческих, а также акция «Мы вместе под флагом России» и танцевальный флэшмоб на песню «Катюша».

В числе других мероприятий на различных площадках — чтение литературных произведений о Крыме, выставки, лекции.

Отметим, что ранее в Саранске в рамках проекта «Крымский мост в ПФО» прошёл автопробег в честь восьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Также водители выстроились в виде буквы Z в поддержку военной спецоперации России на Украине. Участники автопробега заявили, что «нас не сломить», несмотря на беспрецедентное давление на страну — политическое, информационное и экономическое.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года прошёл референдум в Крыму и Севастополе. В результате почти 97% участников выступили за воссоединение с Россией. С тех пор ежегодно (виртуально и очно) в регионах празднуют в марте «Крымскую весну». Особенностью 2022 года стало то, что мероприятия также посвящены поддержке военной спецоперации России на Украине.