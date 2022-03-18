Москва, , 11:02 — REGNUM Жители РФ смогут покупать хлеб без ущерба для кошелька. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявили в российской Гильдии пекарей и кондитеров.

Хлеб kspoddar

«Согласно данным Минсельхоза РФ, в 2021 году предприятиям хлебопекарной отрасли с целью стабилизации розничных цен было выделено 1,8 млрд рублей на осуществление компенсации промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. При этом, по данным Росстата, рост цен на хлеб за год не превысил инфляцию. В 2022 году правительство выделит уже 2,5 млрд рублей, что должно также положительно отразиться на сдерживании цен, — сообщили в гильдии. — Помимо этого, властями установлен контроль над ценами на социально-значимые продукты. В том числе ограничены наценки торговых сетей на хлеб. Все это поможет жителям и дальше покупать хлеб без ущерба для кошелька».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гильдии заверили, что Россия избежит дефицита хлеба.

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