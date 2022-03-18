Усть-Коксинский район, Алтай, 18 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. С компании «Почта России» в Республике Алтай взыскали более 1 млн рублей компенсации морального вреда. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Управление ГО и ЧС Республики Алтай ДТП с участием почтового автофургона на Алтае

По материалам дела, в 2021 году в Усть-Коксинском районе столкнулись автомобили Suzuki Grand Vitara и почтовый автофургон Газель 3009А1. Спровоцировал ДТП водитель фургона, выехав на встречную полосу, за что был впоследствии осуждён.

В результате аварии водитель иномарки и его несовершеннолетний пассажир получили «существенный вред» здоровью. Потерпевший обратился в суд с требованием компенсировать затраты на длительную реабилитацию. Горно-Алтайский городской суд в связи с этим взыскал с компании 1,1 млн рублей, однако решение было обжаловано.

«В Верховном Суде Республики Алтай дело рассмотрено с участием прокуратуры республики, которой суду было дано заключение о законности принятого судебного акта. По результатам апелляционного пересмотра дела, решение суда оставлено без изменения, вступило в законную силу», — отметили в надзорном ведомстве.