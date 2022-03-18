Москва, , 11:00 — REGNUM В России уже много лет предложение муки превышает спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявили в пресс-службе российской Гильдии пекарей и кондитеров.

Хлеб MelanieFHardy

«К основным факторам, оказывающим влияние на работу хлебопекарных предприятий, кроме наценки торговых организаций, относятся арендные платежи, рост затрат на упаковку и транспорт, стоимость сырья и ингредиентов, оплата труда работников. Кроме того, в свете усиления санкционных ограничений возникают опасения, связанные с техническим обслуживанием импортного оборудования, обеспечением запчастями и снабжением ингредиентами, ввозимыми из-за границы, — сообщили в Гильдии. — С последним может помочь импортозамещение, которое активно развивается в нашей стране в последние годы».

При этом они подчеркнули, что в России уже много лет предложение по сырью, в частности муке, превышает спрос.

«Пекарям есть из чего выбирать. Для полноценного функционирования рынка хлебопечения необходимо 18−20 млн тонн зерна. Такой объем зерна, даже с учетом экспорта, у нас в стране имеется. Поэтому ни о каком дефиците хлеба в России не может быть и речи», — заверили в Гильдии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть информация, что пекарни и хлебопромышленные предприятия Алтайского края вынуждены поднимать цены на свою продукцию.

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