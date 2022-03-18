Сеул, , 10:59 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук встретился 18 марта в Сеуле с министром обороны ОАЭ Мохаммедом Ахмедом Аль Боварди, с которым обсудил сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, представитель ОАЭ высоко оценил возможности оборонной промышленности Южной Кореи и подчеркнул, что оборонно-промышленное сотрудничество является ключевой областью двустороннего сотрудничества в рамках стратегического партнерства.

Он также предложил расширить технологическое сотрудничество в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в январе 2022 года.

Стороны также договорились о дальнейшем расширении и укреплении информационного сотрудничества и сотрудничества в киберпространстве, обменов специалистами и совместной подготовке кадров.

После встречи министры посетили Корейскую аэрокосмическую корпорацию (KAI).

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