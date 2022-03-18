Сеул, 18 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Со Ук встретился 18 марта в Сеуле с министром обороны ОАЭ Мохаммедом Ахмедом Аль Боварди, с которым обсудил сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, представитель ОАЭ высоко оценил возможности оборонной промышленности Южной Кореи и подчеркнул, что оборонно-промышленное сотрудничество является ключевой областью двустороннего сотрудничества в рамках стратегического партнерства.

Он также предложил расширить технологическое сотрудничество в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в январе 2022 года.

Стороны также договорились о дальнейшем расширении и укреплении информационного сотрудничества и сотрудничества в киберпространстве, обменов специалистами и совместной подготовке кадров.

После встречи министры посетили Корейскую аэрокосмическую корпорацию (KAI).