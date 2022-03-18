Ташкент, 18 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал открытый диалог с представителями системы здравоохранения страны, мероприятие проходит в столичном Дворце форумов. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«В своем выступлении глава нашего государства выдвинул важные инициативы по коренному развитию отрасли, формированию медицинской системы мирового уровня и повышению качества медицинских услуг путем устранения накопившихся за годы проблем и недостатков на основе мнений, высказанных врачей, медсестер, ученых и широкой публики», — говорится в сообщении.

«Я очень рад встрече с вами, наши уважаемые соотечественники, самоотверженные представители медицинской сферы, в эти светлые дни, когда в нашей стране веет прекрасным дыханием весны — накануне Навруза», — сказал Мирзиёев.

По его словам, жизнь показывает, что только здоровая нация, гармонично развитая нация способна на великие дела.

«Испокон веков наш народ знал и всегда ценил врачей как самоотверженных людей, посвятивших всю свою жизнь такому благородному и благородному делу, как охрана здоровья человека», — подчеркнул президент.

Он указал, что «за последние пять лет мы проделали большую работу в этой области, изучая передовые зарубежные достижения и приобретая достаточный опыт».

«Люди доверяют вам свое самое дорогое сокровище — свою жизнь», — сказал, в частности, президент.

Встреча продолжается.