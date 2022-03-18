Лос-Анджелес, США, , 10:59 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст планирует получить «полную» опеку над их общими четырьмя детьми с моделью Ким Кардашьян. Об этом 18 марта пишет The Sun, ссылаясь на свой источник.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

По словам инсайдера, Уэст считает, что модели «никогда нет рядом» с детьми. «Люди, близкие к Канье, были шокированы и пытались убедить его не делать этого, но он непреклонен в том, что хочет взять детей под свою опеку. Он считает, что Ким много работает и проводит время с Питом, и что он был бы лучшим родителем», — рассказал источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страницу Канье Уэста в Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) заблокировали за «разжигание ненависти». Как отмечает ряд западных СМИ, рэпер высказался в адрес ведущего The Daily Show Тревора Ноа, позволив себе использовать расистские высказывания, после того, как Ноа в своём шоу рассказал о разводе Уэста с Ким Кардашьян.

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