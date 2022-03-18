Москва, , 10:54 — REGNUM Глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Аркадий Дворкович Kremlin.ru

«Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя Фонда «Сколково» и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сам Дворкович в своём заявлении подчеркнул, что «Сколково» помог развитию «огромного числа успешных стартапов по ключевым технологическим направлениям — от безопасности до образования, от медицины до энергетики»: «Сколково» всегда был в авангарде инноваций в России, и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны».

Он выразил уверенность в том, что слаженная и командная работа всего коллектива «Сколково» «позволит справиться с этой амбициозной задачей».

Ранее СМИ сообщили, что Аркадий Дворкович осудил спецоперацию России в защиту ДНР и ЛНР.

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