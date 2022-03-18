Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM Для телезрителей Северной столицы и Ленинградской области организуют специальный прямой эфир в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Он будет организован 18 марта на главном городском телеканале «Санкт-Петербург».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

Телемарафон «Санкт-Петербург. Новые вызовы» стартует в 12:00 и закончится в 22:00. В общей сложности он продлится десять часов, прерываясь на выпуски новостей.

Частью прямого эфира станет трансляция концерта «Za Россию!». На нём выступят ансамбль песни и пляски Западного военного округа, детский хор. Зрители также смогут увидеть известных российских артистов: Валерию, Александра Буйнова, певицу Зару и других.

В рамках специального эфира поднимут важные темы для Петербурга. Для этого в студию телеканала пригласили представителей из различных отраслей: промышленности, креативной индустрии, технической и других. Кроме этого участниками телемарафона станут представители исполнительной и законодательной власти города.

Читайте ранее в этом сюжете: Годовщину воссоединения Крыма в Петербурге отметят концертом «Za Россию!»