Донецк, , 10:58 — REGNUM Более 50 националистов, включая пятерых иностранных наёмников, уничтожены в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки. Сообщение об этом опубликовано 18 марта в телеграм-канале народной милиции ДНР.

Флаг ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Указано также, что за сутки были захвачены один танк, три БМП и один БТР. Добровольно сложили оружие, сохранив себе жизни, 26 украинских военнослужащих. Пятерым их них оказали квалицированную медицинскую помощь.

«За прошедшие сутки, в ходе совместных действий уничтожены 25 огневых точек, более 50 националистов, в том числе пятеро иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе подразделения ДНР при поддержке российских войск сжимают кольцо окружения, бои с националистами идут в центре города.

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