Сочи, Краснодарский край, , 10:53 — REGNUM В следственном изоляторе скончался житель Сочи Вартан К., обвиняемый в убийстве двух судебных приставов в июне 2021 года. Об этом журналистам сообщил адвокат Александр Бурнаев.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Адвокат уточнил, что Вартан К. страдал серьезным заболеванием сердца, его родственники полагают, что в СИЗО необходимая медпомощь ему не оказывалась. Родственники подсудимого намерены требовать проверки обстоятельств смерти Вартана К., пишет «Коммерсантъ».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня 2021 года житель Сочи Вартан К. из охотничьего ружья убил двух судебных приставов, прибывших для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе незаконно возведенных строений.

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