Липецк, 18 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Росавиация продлила для аэропорта «Липецк» режим временного ограничения полётов до 26 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Багаж в аэропорту

Обо всех изменениях в расписании работы аэропорта и авиакомпаний следует уточнять на их сайтах и официальных аккаунтах в соцсетях.

Полеты временно ограничены также в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Все остальные аэропорты работают.